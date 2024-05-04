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Фьюри рассказал, кем хотел стать в детстве

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Одна жизнь – одна цель

Фьюри рассказал, кем хотел стать в детстве

Фото: Sporting News

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) рассказал, кем хотел стать в детстве. Слова спортсмена цитирует Queensberry Promotions:

"Я не всегда дрался. Мне не нравилось насилие. Я до сих пор не люблю насилия. Но бокс – это искусство. Вы знаете, что я имею в виду. Я всегда хотел стать чемпионом в сверхтяжелом весе.

Некоторые малыши хотят стать полицейскими, пожарными, космонавтами. Я с детства хотел стать чемпионом мира в тяжелом весе, всегда верил в это. Даже когда все говорили, что я не смогу этого сделать: "Он просто большой толстый белый мальчик. Пусть ведет себя прилично, он не Мохаммед Али и не Тайсон. Он толстый парень из Манчестера. Ты этого не сможешь сделать. Ты слишком высок, неловок, нет удара и подбородка. Ты толстый".

Весь этот негатив – это все равно, что подливать бензин в открытый огонь. Это подпитывало меня" – сказал Тайсон.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри рассказал о плане своего подопечного на бой против Усика.

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