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Альварес – о завершении карьеры: У меня еще много времени в боксе

Бокс
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Даже не думает

Альварес – о завершении карьеры: У меня еще много времени в боксе

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес рассказал, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру. Его слова цитирует твиттер-страница Michael Benson:

"У меня много времени в боксе. Чувствую, что я на высоте сил.

Молодой, свежий, богатый и красивый – как говорит Флойд Мэйуэзер" – сказал Альварес.

Напомним, что свой следующий бой Сауль проведет в ночь с 4 на 5 мая. Мексиканец будет защищать титул против Хайме Мунгуи.

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