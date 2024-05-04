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Альварес – о завершении карьеры: У меня еще много времени в боксе
Даже не думает
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес рассказал, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру. Его слова цитирует твиттер-страница Michael Benson:
"У меня много времени в боксе. Чувствую, что я на высоте сил.
Молодой, свежий, богатый и красивый – как говорит Флойд Мэйуэзер" – сказал Альварес.
Напомним, что свой следующий бой Сауль проведет в ночь с 4 на 5 мая. Мексиканец будет защищать титул против Хайме Мунгуи.
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