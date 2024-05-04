Экс-чемпион мира: С каждым боем в тяжелом весе Усик чувствует себя комфортнее

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон рассказал о шансах увидеть нокаут в поединке за звание абсолютного чемпиона королевского дивизиона Усик-Фьюри. Его слова цитирует express.co.uk.:

"Оба бойца, безусловно, могут победить нокаутом.

С каждым боем в тяжелом весе Усик чувствует себя комфортнее. Я знаю, что у него было пять спарринг-партнеров среди боксеров сверхтяжелого веса. Я разговаривал с тремя из них.

Они сказали, что Усик во время раундов становится сильнее и хорошо справился со всеми пятью бойцами" – сказал Нельсон.