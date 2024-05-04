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Экс-чемпион мира: С каждым боем в тяжелом весе Усик чувствует себя комфортнее

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Это действительно так

Экс-чемпион мира: С каждым боем в тяжелом весе Усик чувствует себя комфортнее

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон рассказал о шансах увидеть нокаут в поединке за звание абсолютного чемпиона королевского дивизиона Усик-Фьюри. Его слова цитирует express.co.uk.:

"Оба бойца, безусловно, могут победить нокаутом.

С каждым боем в тяжелом весе Усик чувствует себя комфортнее. Я знаю, что у него было пять спарринг-партнеров среди боксеров сверхтяжелого веса. Я разговаривал с тремя из них.

Они сказали, что Усик во время раундов становится сильнее и хорошо справился со всеми пятью бойцами" – сказал Нельсон.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал, кем мечтал стать в детстве.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
04.05.2024 в 15:06
не верю что бой 18 мая состоится --Фьюри что то придумает
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
04.05.2024 в 15:06
не верю что бой 18 мая состоится --Фьюри что то придумает
Ответить
0
0

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