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Бывший соперник Усика дал прогноз на бой против Фьюри

Бокс

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Бывший соперник Усика дал прогноз на бой против Фьюри

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский боксер Тони Белью дал свой прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Усик-Фьюри. Его слова цитирует канал Froch on Fighting:

"Он (Усик – прим) был шокирован моим подходом к поединку – вот почему ему понадобилось так много времени, чтобы приспособиться ко мне. А потом он узнал, что отстает по очкам, и начал давить. Он не будет в такой же позиции с Тайсоном Фьюри, он такого не допустит. Мы с ним были одинаковых размеров, два здоровых лося. Но с таким высоким лосем, как Тайсон Фьюри…

Это интригующий бой. Склоняюсь к Александру Усику 60 на 40. Я не говорю, что он будет доминировать. Нет, это будет близкое сражение. Если на ринге появится лучшая версия Тайсона Фьюри, он может победить, но я просто думаю, что самая лучшая версия Александра Усика победит лучшую версию Тайсона Фьюри" – сказал Тони.

Напомним, что ранее экс-чемпион мира дал прогноз на бой Усик-Фьюри.

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