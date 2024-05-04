Бывший соперник Усика дал прогноз на бой против Фьюри

Британский боксер Тони Белью дал свой прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Усик-Фьюри. Его слова цитирует канал Froch on Fighting:

"Он (Усик – прим) был шокирован моим подходом к поединку – вот почему ему понадобилось так много времени, чтобы приспособиться ко мне. А потом он узнал, что отстает по очкам, и начал давить. Он не будет в такой же позиции с Тайсоном Фьюри, он такого не допустит. Мы с ним были одинаковых размеров, два здоровых лося. Но с таким высоким лосем, как Тайсон Фьюри…

Это интригующий бой. Склоняюсь к Александру Усику 60 на 40. Я не говорю, что он будет доминировать. Нет, это будет близкое сражение. Если на ринге появится лучшая версия Тайсона Фьюри, он может победить, но я просто думаю, что самая лучшая версия Александра Усика победит лучшую версию Тайсона Фьюри" – сказал Тони.