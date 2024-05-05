Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альварес защитил титулы чемпиона в бою против Мунгуи
Бой получился достаточно конкурентным
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок с участием абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (61-2-2, 39 КО).
В 12-раундовом противостоянии Канело успешно защитил свои титулы в бою против Хайме Мунгии (43-1, 34 КО).
Бой в общей сложности прошел под диктовку Альвареса с редкими удачными эпизодами от претендента. В четвертом раунде Сауль отправил соперника в нокдаун, но тот сумел подняться и продолжить поединок. После завершения всех отведенных раундов единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-112) победу праздновал чемпион.
Knocked down for the first time!@Canelo scores the knockdown in the 4th round. #CaneloMunguia | NOW | Live on DAZN: Click link in bio to buy pic.twitter.com/4AcsEBVCqs— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 5, 2024
Популярное сейчас
- Гол Довбика выводит Жирону в ЛЧ, чемпионство Реала и первая победа Скрипника. Главные новости за 4-е мая
- Мичел: Пичичи Довбика – это еще одна цель. Следующий шаг – выиграть титул
- Жирона обеспечила себе историческое участие в Лиге чемпионов
- Бывший соперник Усика дал прогноз на бой против Фьюри
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО