Альварес защитил титулы чемпиона в бою против Мунгуи

В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок с участием абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (61-2-2, 39 КО).

В 12-раундовом противостоянии Канело успешно защитил свои титулы в бою против Хайме Мунгии (43-1, 34 КО).

Бой в общей сложности прошел под диктовку Альвареса с редкими удачными эпизодами от претендента. В четвертом раунде Сауль отправил соперника в нокдаун, но тот сумел подняться и продолжить поединок. После завершения всех отведенных раундов единогласным решением судей ( 117-110, 116-111, 115-112 ) победу праздновал чемпион.

