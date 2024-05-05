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Альварес защитил титулы чемпиона в бою против Мунгуи

Бокс
Обновлено

Бой получился достаточно конкурентным

Альварес защитил титулы чемпиона в бою против Мунгуи

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок с участием абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (61-2-2, 39 КО).

В 12-раундовом противостоянии Канело успешно защитил свои титулы в бою против Хайме Мунгии (43-1, 34 КО).

Бой в общей сложности прошел под диктовку Альвареса с редкими удачными эпизодами от претендента. В четвертом раунде Сауль отправил соперника в нокдаун, но тот сумел подняться и продолжить поединок. После завершения всех отведенных раундов единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-112) победу праздновал чемпион.

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Сауль Альварес Хайме Мунгиа
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