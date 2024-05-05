Альварес – о победе над Мунгия: Я сейчас лучший, это точно

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) прокомментировал победу в поединке против Хайме Мунгия (43-1, 34 КО). Его слова цитирует badlefthook.com:

"Я рад, что Хайме дал такую возможность, он отличный парень, большой чемпион. У меня 12 раундов, чтобы выиграть бой, и я сделал это.

Нет, я не считаю себя лучшим бойцом всех времен. Я уважаю всех мексиканских бойцов прошлого и настоящего, я просто делаю свое дело. Я сейчас самый лучший, это точно" – сказал мексиканец.