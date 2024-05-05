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Альварес – о победе над Мунгия: Я сейчас лучший, это точно
Ой не факт
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) прокомментировал
"Я рад, что Хайме дал такую возможность, он отличный парень, большой чемпион. У меня 12 раундов, чтобы выиграть бой, и я сделал это.
Нет, я не считаю себя лучшим бойцом всех времен. Я уважаю всех мексиканских бойцов прошлого и настоящего, я просто делаю свое дело. Я сейчас самый лучший, это точно" – сказал мексиканец.
Напомним, бывший соперник Усика
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