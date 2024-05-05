Гвоздик: Я рад получить шанс снова побороться за титул

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против Давида Бенавидеса (28-0; 24 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я так рад снова оказаться здесь, получить шанс снова сразиться за титул против топ-соперника. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы не оставить разочарованными зрителей. 15 июня мы устроим отличное шоу.

Это была цель моего возвращения – провести такое сражение. Для меня это очень важно. Люди узнают, что украинцы – сильные и смелые люди.

Находиться с Бенавидесом в ринге очень трудно. Он всегда оказывает постоянное давление. Он очень хороший боец, очень добрый панчер. Я считаю его одним из лучших бойцов. Это большой вызов" – сказал Александр.

Напомним, что бой Гвоздик-Бенавидес состоится 15 июня, а на кону будет стоять титул временного чемпиона по версии WBC.