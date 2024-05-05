  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гвоздик: Я рад получить шанс снова побороться за титул
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвоздик: Я рад получить шанс снова побороться за титул

Бокс
Обновлено

Удачи в бою

Гвоздик: Я рад получить шанс снова побороться за титул

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против Давида Бенавидеса (28-0; 24 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я так рад снова оказаться здесь, получить шанс снова сразиться за титул против топ-соперника. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы не оставить разочарованными зрителей. 15 июня мы устроим отличное шоу.

Это была цель моего возвращения – провести такое сражение. Для меня это очень важно. Люди узнают, что украинцы – сильные и смелые люди.

Находиться с Бенавидесом в ринге очень трудно. Он всегда оказывает постоянное давление. Он очень хороший боец, очень добрый панчер. Я считаю его одним из лучших бойцов. Это большой вызов" – сказал Александр.

Напомним, что бой Гвоздик-Бенавидес состоится 15 июня, а на кону будет стоять титул временного чемпиона по версии WBC.

По теме
yellow-arrow
Бывший тренер Гвоздика дал прогноз на бой Александра против Бенавидеса
yellow-arrow
Бенавидес – о бое против Гвоздика: Моя цель – стать объединенным чемпионом в полутяжелом весе
yellow-arrow
Альварес – о победе над Мунгия: Я сейчас лучший, это точно
Александр Гвоздик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости