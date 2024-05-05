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Бенавидес – о бое против Гвоздика: Моя цель – стать объединенным чемпионом в полутяжелом весе
До этого еще далеко
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер Давид Бенавидес (28-0; 24 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против украинца Александра Гвоздика (20-1; 16 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Это было правильное время, чтобы подняться, потому что я сделал все, что мог, в 168 фунтах. Я был в нем десять лет. Единственное, чего я должен был достичь – это бороться за титулы чемпиона мира, и Канело Альварес держит все эти титулы. Он не желает дать мне бой.
Я был обязательным претендентом за последние три года, я сделал все возможное, чтобы получить этот бой. Я его еще не получил, поэтому не буду ждать никого. Я собираюсь пойти и создать свою собственную историю в 175 фунтах, и это именно то, что я делаю.
Моя цель – стать объединенным чемпионом в полутяжелом весе и просто доминировать в нем, и, возможно, подняться в тяжелый вес. Мне еще есть куда расти – мне 27 лет и я все еще много занимаюсь спортом, поэтому хочу осуществить мечты, которые поставил перед собой, когда я был ребенком.
Для меня это исполнение мечты. Я всегда хотел подраться в карде с Джервонтой Дэвисом, и теперь, когда мы это подготовили, это будет лучший кард года.
Я очень взволнован. У меня будет сильный соперник. Он потерпел лишь одно поражение, от Артура Бетербиева, поэтому 15 июня у меня будет много работы, но я иду туда – я чувствую силу, я чувствую себя прекрасно, и собираюсь завоевать еще один титул.
Быть в сотом боксерском вечере на MGM Grand – это исполненная мечта. Не могло быть ничего лучше этого. Хедлайнер – Джервонта Дэвис, а я – участник главного события. Я очень рад этому" – сказал он.
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