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Бывший тренер Гвоздика дал прогноз на бой Александра против Бенавидеса
Фаворит очевиден
Фото: isport.ua
Бывший наставник украинского боксера Александра Гвоздика (20-1; 16 КО) Тедди Атлас прокомментировал шансы своего экс-подопечного в поединке против Давида Бенавидеса (28-0; 24 КО).
"Только что увидел промоушен поединка Бенавидес – Гвоздик. Мне очень нравится Бенавидес и его отец, но я считаю, что они не знают, что за бой затевают. Выбираю победу Гвоздика" – написал Атлас на странице в Твиттере.
Напомним, что бой Гвоздик-Бенавидес состоится 15 июня, а на кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC.
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