Бывший тренер Гвоздика дал прогноз на бой Александра против Бенавидеса

Бывший наставник украинского боксера Александра Гвоздика (20-1; 16 КО) Тедди Атлас прокомментировал шансы своего экс-подопечного в поединке против Давида Бенавидеса (28-0; 24 КО).

"Только что увидел промоушен поединка Бенавидес – Гвоздик. Мне очень нравится Бенавидес и его отец, но я считаю, что они не знают, что за бой затевают. Выбираю победу Гвоздика" – написал Атлас на странице в Твиттере.

Напомним, что бой Гвоздик-Бенавидес состоится 15 июня, а на кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC.