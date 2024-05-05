Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с Усиком. Фото
История начинается
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) прибыл в Саудовскую Аравию. 18 мая британец проведет поединок против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Соответствующий пост Цыганский король разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее бывший соперник Усика
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Долгий сезон Левандовского: меньше голов, спасение Хави и неожиданная польза от Витора Роке
- Девять волейболистов отказались играть за сборную Украины
- Барселона принялась искать замену Левандовскому. Известно, кто главный фаворит
- Ломаченко высказался о завершении карьеры
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн