Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с Усиком. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) прибыл в Саудовскую Аравию. 18 мая британец проведет поединок против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Соответствующий пост Цыганский король разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее бывший соперник Усика дал прогноз на бой против Фьюри.