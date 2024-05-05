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Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с Усиком. Фото

Бокс
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Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с Усиком. Фото

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) прибыл в Саудовскую Аравию. 18 мая британец проведет поединок против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Соответствующий пост Цыганский король разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее бывший соперник Усика дал прогноз на бой против Фьюри.

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