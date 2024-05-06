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Камбосос: Могу стать первым, кто нокаутирует Ломаченко

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Боксер высказался о предстоящем поединке

Камбосос: Могу стать первым, кто нокаутирует Ломаченко

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) высказался о предстоящем поединке с украинцем Василием Ломаченко (17-3, 11 KO), который состоится 12 мая в Австралии.

"Я готов ко всему, но я чувствую, что могу стать первым, кто нокаутирует Ломаченко. Хотя может произойти всё что угодно. Опять же, у меня есть скорость, а удары, которые я выбрасываю, чрезвычайно взрывные. Я провёл более 200 раундов спаррингов перед этим боем. Я готов ко всему", — сказал Камбосос в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, Ломаченко не выступал с мая 2023 года, когда проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе американцу Девину Хейни.

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