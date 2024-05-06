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Кроуфорд: Канело берёг Мунгию весь бой

Бокс

Боксер высказался об исходе поединка

Кроуфорд: Канело берёг Мунгию весь бой

ShowtimeBoxing

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между Саулем Альваресом и Хайме Мунгией, который состоялся сегодня, 5 мая, в Лас-Вегасе (США).

"Такое ощущение, что Канело берёг Мунгию весь бой", — написал Кроуфорд в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Альварес победил единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-113), нанеся Мунгии первое поражение в карьере.

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Теренс Кроуфорд
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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
06.05.2024 в 17:21
Хто такий Канело?
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
06.05.2024 в 17:21
Хто такий Канело?
Ответить
0
0

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