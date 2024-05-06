Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сауль Альварес встретился с Райаном Гарсией
Боксеры сделали фото после боя Канело с Мунгией
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес встретился с американским полусредневесом Райаном Гарсией. Сам Гарсия поделился соответствующей фотографией на своей странице в социальных сетях.
В качестве подписи к фото Гарсия разместил три смайла в виде флага Мексики и три смайла в виде короны.
Спортсмены встретились после поединка Альвареса с Хайме Мунгией. Их бой прошёл в ночь с 4 на 5 мая и завершился победой Канело единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-113). Мунгия потерпел первое поражение в карьере.
Популярное сейчас
- Верес - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Днепр-1 - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Сабо: Глупое заявление Максимова. Его слова будут давить на психологию игроков
- Усик-Фьюри: Американец Уайлдер рассказал, чей стиль для него проще
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО