Сауль Альварес встретился с Райаном Гарсией

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес встретился с американским полусредневесом Райаном Гарсией. Сам Гарсия поделился соответствующей фотографией на своей странице в социальных сетях.

В качестве подписи к фото Гарсия разместил три смайла в виде флага Мексики и три смайла в виде короны.

Спортсмены встретились после поединка Альвареса с Хайме Мунгией. Их бой прошёл в ночь с 4 на 5 мая и завершился победой Канело единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-113). Мунгия потерпел первое поражение в карьере.