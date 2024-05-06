  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сауль Альварес встретился с Райаном Гарсией
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сауль Альварес встретился с Райаном Гарсией

Бокс

Боксеры сделали фото после боя Канело с Мунгией

Сауль Альварес встретился с Райаном Гарсией

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес встретился с американским полусредневесом Райаном Гарсией. Сам Гарсия поделился соответствующей фотографией на своей странице в социальных сетях.

В качестве подписи к фото Гарсия разместил три смайла в виде флага Мексики и три смайла в виде короны.

Спортсмены встретились после поединка Альвареса с Хайме Мунгией. Их бой прошёл в ночь с 4 на 5 мая и завершился победой Канело единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-113). Мунгия потерпел первое поражение в карьере.

По теме
yellow-arrow
Наоя Иноуэ защитил титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO, нокаутировав Луиса Нери
yellow-arrow
Кроуфорд: Канело берёг Мунгию весь бой
yellow-arrow
Камбосос: Могу стать первым, кто нокаутирует Ломаченко
Сауль Альварес Райан Гарсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости