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Наоя Иноуэ защитил титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO, нокаутировав Луиса Нери

Бокс

Японец не знает горечи поражений

Наоя Иноуэ защитил титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO, нокаутировав Луиса Нери

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с экс-чемпионом в двух весовых категориях Луисом Нери, представляющим Мексику.

Поединок проходил в Токио (Япония) и завершился победой Иноуэ нокаутом в шестом раунде.

Отметим, что в первом раунде японец побывал в нокдауне, но довольно быстро оправился и уже во втором отправил на настил соперника.

В настоящий момент в активе Иноуэ 27 боёв, в которых он добыл 27 побед.

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