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Наоя Иноуэ защитил титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO, нокаутировав Луиса Нери
Японец не знает горечи поражений
Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с экс-чемпионом в двух весовых категориях Луисом Нери, представляющим Мексику.
Поединок проходил в Токио (Япония) и завершился победой Иноуэ нокаутом в шестом раунде.
Отметим, что в первом раунде японец побывал в нокдауне, но довольно быстро оправился и уже во втором отправил на настил соперника.
В настоящий момент в активе Иноуэ 27 боёв, в которых он добыл 27 побед.
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