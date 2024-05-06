Василий Ломаченко: Джордж Камбосос - лучший австралийский боксер

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко ответил на вопрос по поводу лучшего австралийского боксёра.

"Выбор несложный – это Джордж Камбосос. Всё дело в цифрах. Вот и всё. Джордж был непобеждённым чемпионом мира, у него было четыре титула. Он настоящий воин, который всегда пытается выиграть поединки. Это хорошо для бокса. И, конечно, помимо прочего, он разбирается в боксе. Стиль Джорджа очень и очень агрессивный. У него есть мощь. Но это означает, что его стиль мне очень подходит. Мне будет комфортно. Он обладает силой, скоростью и всегда движется вперёд. Стили создают бои, и мы усердно готовились", – приводит слова Ломаченко FOX Sports Australia.

Камбосос является следующим соперником Ломаченко. Их бой пройдёт 12 мая.