  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Василий Ломаченко: Джордж Камбосос - лучший австралийский боксер
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Василий Ломаченко: Джордж Камбосос - лучший австралийский боксер

Бокс

Все дело в цифрах

Василий Ломаченко: Джордж Камбосос - лучший австралийский боксер

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко ответил на вопрос по поводу лучшего австралийского боксёра.

"Выбор несложный – это Джордж Камбосос. Всё дело в цифрах. Вот и всё. Джордж был непобеждённым чемпионом мира, у него было четыре титула. Он настоящий воин, который всегда пытается выиграть поединки. Это хорошо для бокса. И, конечно, помимо прочего, он разбирается в боксе. Стиль Джорджа очень и очень агрессивный. У него есть мощь. Но это означает, что его стиль мне очень подходит. Мне будет комфортно. Он обладает силой, скоростью и всегда движется вперёд. Стили создают бои, и мы усердно готовились", – приводит слова Ломаченко FOX Sports Australia.

Камбосос является следующим соперником Ломаченко. Их бой пройдёт 12 мая.

По теме
yellow-arrow
Наоя Иноуэ защитил титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO, нокаутировав Луиса Нери
yellow-arrow
Сауль Альварес встретился с Райаном Гарсией
yellow-arrow
Кроуфорд: Канело берёг Мунгию весь бой
Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости