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Названа дата реванша Усика и Фьюри
Но сначала надо дождаться первого поединка
Фото: Queensberry Promotions
Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, сообщил, что второй поединок между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и Александром Усиком (21-0, 14 KO) запланирован на середину осени.
По словам Аль аш-Шейха, изначально он планировал возглавить турнир от 12/13 октября поединком Дэвида Бенавидеса и победителя пары Бивол – Бетербиев, однако последний получил травму колена.
Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
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