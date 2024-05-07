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В Саудовской Аравии ведут переговоры над организацией боя Сауль Альварес - Теренс Кроуфорд

Бокс

Поединок может состояться уже в 2024 году

В Саудовской Аравии ведут переговоры над организацией боя Сауль Альварес - Теренс Кроуфорд

ShowtimeBoxing

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, заявил, что заинтересован в поединке между членами рейтинга pound-for-pound, мексиканцем Саулем Альваресом (61-2-2, 39 KO) и американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO).

По словам функционера, бой между многократными чемпионами мира мог бы состояться в декабре или январе.

"Я работаю над тем, чтобы вернуть Канело. Но это большой бой для Кроуфорда. Я обсужу с ним имена", — приводит слова Аль аш-Шейха ESPN US.

Напомним, что 30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника, Эррола Спенса, и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

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