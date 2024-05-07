Джейк Пол: Тайсон – убийца, но один из нас должен умереть

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, высказался о предстоящем поединке с прославленным американским боксёром Майком Тайсоном.

Напомним, что спортсмены выйдут в ринг 21 июля. Поединок пройдёт на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США).

"Это война, а в любви и на войне все средства хороши. Я люблю этого парня, но раз бой будет официальным, один из нас должен умереть. Он относится к предстоящему поединку очень и очень серьёзно, и именно это сделает бой потрясающим для всех фанатов. Тайсон – убийца. Я перехожу в супертяжёлый вес, поэтому у него будут некоторые преимущества, но именно это сделает бой таким увлекательным", — приводит слова Пола USA TODAY.