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Джейк Пол: Тайсон – убийца, но один из нас должен умереть
Американец высказался о предстоящем бое
Фото: Твиттер
Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, высказался о предстоящем поединке с прославленным американским боксёром Майком Тайсоном.
Напомним, что спортсмены выйдут в ринг 21 июля. Поединок пройдёт на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США).
"Это война, а в любви и на войне все средства хороши. Я люблю этого парня, но раз бой будет официальным, один из нас должен умереть. Он относится к предстоящему поединку очень и очень серьёзно, и именно это сделает бой потрясающим для всех фанатов. Тайсон – убийца. Я перехожу в супертяжёлый вес, поэтому у него будут некоторые преимущества, но именно это сделает бой таким увлекательным", — приводит слова Пола USA TODAY.
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