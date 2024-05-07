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Боб Арум: Наое Иноуэ - это один из величайших боксёров, которых я когда-либо видел
Промоутер высказался о непобежденном японском боксере
Американский промоутер Боб Арум высказался о непобеждённом чемпионе мира в четырёх весовых категориях японце Наое Иноуэ (26-0, 23 KO).
"Это невероятный молодой человек и один из величайших боксёров, которых я когда-либо видел. То, что я вижу, пугает. Он сокрушает по-настоящему хороших соперников. Я никогда не видел, чтобы боец сопоставимых габаритов так выступал. Возможно, Сальвадор Санчес был способен на подобное, но он не всегда побеждал нокаутом.
Иноуэ боксирует с парнями, а затем нокаутирует их. То, что мы видим в его исполнении, это нечто особенное. И нет никаких "если". Он особенный для бокса", — приводит слова Арума издание BoxingScene.
Напомним, 6 мая в Токио (Япония) Иноуэ защитил все четыре титула во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) против мексиканца Луиса Нери (35-1, 27 KO).
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