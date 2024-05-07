  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Боб Арум: Наое Иноуэ - это один из величайших боксёров, которых я когда-либо видел
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боб Арум: Наое Иноуэ - это один из величайших боксёров, которых я когда-либо видел

Бокс

Промоутер высказался о непобежденном японском боксере

Боб Арум: Наое Иноуэ - это один из величайших боксёров, которых я когда-либо видел

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер Боб Арум высказался о непобеждённом чемпионе мира в четырёх весовых категориях японце Наое Иноуэ (26-0, 23 KO).

"Это невероятный молодой человек и один из величайших боксёров, которых я когда-либо видел. То, что я вижу, пугает. Он сокрушает по-настоящему хороших соперников. Я никогда не видел, чтобы боец сопоставимых габаритов так выступал. Возможно, Сальвадор Санчес был способен на подобное, но он не всегда побеждал нокаутом.

Иноуэ боксирует с парнями, а затем нокаутирует их. То, что мы видим в его исполнении, это нечто особенное. И нет никаких "если". Он особенный для бокса", — приводит слова Арума издание BoxingScene.

Напомним, 6 мая в Токио (Япония) Иноуэ защитил все четыре титула во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) против мексиканца Луиса Нери (35-1, 27 KO).

По теме
yellow-arrow
Джейк Пол: Тайсон – убийца, но один из нас должен умереть
yellow-arrow
В Саудовской Аравии ведут переговоры над организацией боя Сауль Альварес - Теренс Кроуфорд
yellow-arrow
Райан Гарсия: Если бы я принял стероиды, то ушёл бы из бокса
Боб Арум
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости