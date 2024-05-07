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Назван гонорар Наоя Иноуе за бой с Луисом Нери

Бокс
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Японец может удвоить эту сумму в следующем поединке

Назван гонорар Наоя Иноуе за бой с Луисом Нери

Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Менеджер абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе Наоя Иноуе (27-0, 24 КО) Хидеюки Охаши назвал гонорар своего подопечного за бой против Луиса Нери (35-2, 27 КО).

За победу нокаутом японец заработал 1 млрд японских иен (6,5 млн долларов).

Таким образом он стал первым японским боксером, которому удалось заработать такую сумму за один поединок.

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Также уточняется, что если Иноуе примет предложение Турки Аль-Аш-Шейха, то в следующем бою заработает 13 млн долларов.

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