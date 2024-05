Назван гонорар Наоя Иноуе за бой с Луисом Нери

Менеджер абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе Наоя Иноуе (27-0, 24 КО) Хидеюки Охаши назвал гонорар своего подопечного за бой против Луиса Нери (35-2, 27 КО).

За победу нокаутом японец заработал 1 млрд японских иен (6,5 млн долларов).

Таким образом он стал первым японским боксером, которому удалось заработать такую сумму за один поединок.

Также уточняется, что если Иноуе примет предложение Турки Аль-Аш-Шейха, то в следующем бою заработает 13 млн долларов.

Naoya Inoue's manager Hideyuki Ohashi has said Inoue became the first Japanese boxer to earn ¥1billion (£5m/$6.5m) in one night for the Luis Nery fight, and could double that to ¥2billion (£10m/$13m) for his next fight if he accepts an offer from His Excellency Turki Alalshikh.