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Назван гонорар Наоя Иноуе за бой с Луисом Нери
Японец может удвоить эту сумму в следующем поединке
Getty Images
Менеджер абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе Наоя Иноуе (27-0, 24 КО) Хидеюки Охаши назвал гонорар своего подопечного за бой против Луиса Нери (35-2, 27 КО).
За победу нокаутом японец заработал 1 млрд японских иен (6,5 млн долларов).
Таким образом он стал первым японским боксером, которому удалось заработать такую сумму за один поединок.
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Также уточняется, что если Иноуе примет предложение Турки Аль-Аш-Шейха, то в следующем бою заработает 13 млн долларов.
Naoya Inoue's manager Hideyuki Ohashi has said Inoue became the first Japanese boxer to earn ¥1billion (£5m/$6.5m) in one night for the Luis Nery fight, and could double that to ¥2billion (£10m/$13m) for his next fight if he accepts an offer from His Excellency Turki Alalshikh.— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 7, 2024
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