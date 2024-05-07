Ломаченко рассказал, когда может завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион украинский боксер Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) в интервью Fox Sports Australia высказался о своем возрасте накануне боя с экс-чемпионом Джорджем Камбососом-младшим (21-2, 10 КО).

"Если говорить о возрасте и весовых дивизионах, то меня и вправду уже можно считать старичком. Согласен с этим. Но не в хэвивейте. Ведь там некоторые в 36 лет только выходят на пик карьеры. Если же говорить обо мне, то я и вправду почти закончил выступления. Сколько лет я ещё проведу в боксе? Кто знает? Может, один. Может, два или три. И всё. Но я считаю, что у меня всё ещё осталось немного сил".

"Когда именно я планирую завершить карьеру? Не скажу. Это тяжёлый вопрос. Ведь на этом этапе карьеры мне тяжело даются абсолютно все поединки. Очень тяжело даётся процесс восстановления. И я без понятия, как поведёт себя моё тело, мой организм после этого поединка. Только по этой причине я не могу ответить на ваш вопрос", — сказал Ломаченко.