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Джермалла Чарло арестовали из-за вождения в нетрезвом состоянии

Бокс

После задержания за боксера был внесен залог

Джермалла Чарло арестовали из-за вождения в нетрезвом состоянии

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло арестован в штате Техас. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что звёздного боксёра обвиняют в вождении автомобиля Lamborghini Urus в нетрезвом виде, причинении материального ущерба и бегстве от полиции.

В полицейском отчёте говорится, что концентрация алкоголя в организме известного спортсмена почти в два раза превысила установленный законом в Техасе предел – она составила 0,15, тогда как допускается 0,08. В результате столкновения с другим автомобилем по вине Джермалла был нанесён ущерб на сумму $ 200.

В настоящий момент Чарло находится на свободе, так как за него был внесён залог в размере $ 9500.

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