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Стали известны новые подробности о допинг-тесте Райана Гарсии
Боксер может оказаться невиновным
Анализ американского боксёра Райана Гарсии на метаболит нандролона показал отрицательный результат. Об этом на своей странице в социальных сетях, ссылаясь на лабораторные данные официального отчёта, сообщил известный журналист Дэн Рафаэль.
Гарсия сдавал анализы до и после поединка с Девином Хейни. Его тест показал положительный результат на остарин и на метаболит нандролона. Сам Райан отрицает факт мошенничества.
Кроме того, Рафаэль добавил, что образцы Гарсии для двух его положительных тестов на остарин, которые были взяты 19 и 20 апреля, будут проверены 22 мая.
Напомним, что бой между Гарсией и Хейни состоялся 21 апреля и завершился победой Райана судейским решением.
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