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Джервонта Дэвис: Так получается, что Райан честно надрал чуваку задницу

Бокс

Выяснилось, что содержание анаболического стероида нандронола не превысило критического значения

Джервонта Дэвис: Так получается, что Райан честно надрал чуваку задницу

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис прокомментировал новость об отрицательном допинг-тесте своего бывшего соперника, соотечественника Райана Гарсии.

Напомним, в начале мая стало известно, что Гарсия сдал положительный допинг-тест перед боем с Девином Хейни, однако впоследствии выяснилось, что содержание анаболического стероида нандронола не превысило критического значения.

"Так получается, что Райан честно надрал чуваку задницу?" — написал Дэвис в соцсети X (ранее Twitter).

Поединок Хейни и Гарсии состоялся 21 апреля в Нью-Йорке (США) и завершился победой Райана раздельным судейским решением (112-112, 114-110, 115-109).

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