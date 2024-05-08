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Шакур Стивенсон проведёт защиту титула WBC 7 июля

Бокс

Это первая защита пояса для американца

Шакур Стивенсон проведёт защиту титула WBC 7 июля

http://fightnews.info/ fightnews

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о вечера бокса.

Напомним, что он состоится 7 июля в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

В главном бою сойдутся чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон (21-0, 10 KO), который проведёт первую защиту титула WBC в лёгком дивизионе (до 61,2 кг), против Артёма Арутюняна (12-1, 7 KO).

Артём Арутюнян дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и единственное поражение единогласным решением потерпел от американца Фрэнка Мартина.

Шакур Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в ноябре 2023 года, одолев единогласным решением бразильца Эдвина де лос Сантоса.

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