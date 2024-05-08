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Джермалл Чарло лишен пояса WBC
Выходки боксера не остались незамечеными
фото из свободных источников
Всемирный боксёрский совет (WBC) принял решение лишить Джермалла Чарло чемпионского пояса. Теперь полноценным чемпионом WBC является Карлос Адамес. Об этом информирует пресс-служба организации.
"WBC будет продолжать делать всё возможное для поддержки Джермалла Чарло в трудные для него времена", — говорится в заявлении Всемирного боксёрского совета.
Ранее сообщалось, что Чарло был арестован в штате Техас (США). Говорилось, что звёздного боксёра обвиняют в вождении автомобиля Lamborghini Urus в нетрезвом виде
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