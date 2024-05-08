Джермалл Чарло лишен пояса WBC

Всемирный боксёрский совет (WBC) принял решение лишить Джермалла Чарло чемпионского пояса. Теперь полноценным чемпионом WBC является Карлос Адамес. Об этом информирует пресс-служба организации.

"WBC будет продолжать делать всё возможное для поддержки Джермалла Чарло в трудные для него времена", — говорится в заявлении Всемирного боксёрского совета.

Ранее сообщалось, что Чарло был арестован в штате Техас (США). Говорилось, что звёздного боксёра обвиняют в вождении автомобиля Lamborghini Urus в нетрезвом виде