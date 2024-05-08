Райан Гарсия: Теперь вы понимаете, что я не провалил тест

Американский полусредневес Райан Гарсия прокомментировал новость об отрицательном результате своего допинг-теста.

Ранее сообщалось, что анализ Гарсии на метаболит нандролона показал отрицательный результат.

"Теперь вы понимаете, что я не провалил тест. Ничего обнаружено не было, кроме этого воображаемого страусиного вещества. Его столь низкий уровень не способен вызвать какого-либо эффекта. Они попытались, но ложь, слава богу, проиграла", — написал Гарсия на своей официальной странице в социальных сетях.

Напомним, что бой состоялся 21 апреля и завершился победой Райана судейским решением.