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Фьюри - о бое с Усиком: Я сойдусь с элитным бойцом, у которого есть больше, чем просто навыки
Британец отдал должное украинскому боксеру
Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.
Напомним, что бой состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Бой не сводится к тому, что он меньше меня и или больше. Я думаю, что всё будет зависеть от того, кто больше хочет победы. Если это будет он, то он выиграет. Если же это буду я, тогда победа останется за мной. В любом случае, думаю, это будет настоящее удовольствие.
Он доказал, что способен сражаться с большими тяжеловесами, он побил Джошуа и Дюбуа, а они довольно крупные тяжеловесы. Я сойдусь с элитным бойцом, у которого есть больше, чем просто навыки – он упрям и хочет побеждать. У нас обоих есть талант, есть плюсы и минусы, и всё будет зависеть от того, кто больше этого хочет", — сказал Фьюри в интервью Queensberry Promotions.
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