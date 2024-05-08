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Райан Гарсия: У меня спарринги был тяжелее, чем бой с Хэйни
Боксер назвал этот поединок легкой прогулкой
Фото: globallookpress.com
Американский полусредневес Райан Гарсия высказался о своём поединке с соотечественником Девином Хейни, состоявшемся в конце апреля.
Напомним, Гарсия победил раздельным решением судей по итогам 12 раундов, нанеся Хейни первое поражение в карьере.
"Я забрался на вершину и надрал ему задницу. Это было очень легко. Это была прогулка по парку. У меня спарринги был тяжелее. Это было несложно, и Девин сам сказал, что его никогда так легко не превосходили", — сказал Гарсия в подкасте Fully Tilted.
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