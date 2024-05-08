Райан Гарсия: У меня спарринги был тяжелее, чем бой с Хэйни

Американский полусредневес Райан Гарсия высказался о своём поединке с соотечественником Девином Хейни, состоявшемся в конце апреля.

Напомним, Гарсия победил раздельным решением судей по итогам 12 раундов, нанеся Хейни первое поражение в карьере.

"Я забрался на вершину и надрал ему задницу. Это было очень легко. Это была прогулка по парку. У меня спарринги был тяжелее. Это было несложно, и Девин сам сказал, что его никогда так легко не превосходили", — сказал Гарсия в подкасте Fully Tilted.