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Райан Гарсия: У меня спарринги был тяжелее, чем бой с Хэйни

Бокс

Боксер назвал этот поединок легкой прогулкой

Райан Гарсия: У меня спарринги был тяжелее, чем бой с Хэйни

Фото: globallookpress.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский полусредневес Райан Гарсия высказался о своём поединке с соотечественником Девином Хейни, состоявшемся в конце апреля.

Напомним, Гарсия победил раздельным решением судей по итогам 12 раундов, нанеся Хейни первое поражение в карьере.

"Я забрался на вершину и надрал ему задницу. Это было очень легко. Это была прогулка по парку. У меня спарринги был тяжелее. Это было несложно, и Девин сам сказал, что его никогда так легко не превосходили", — сказал Гарсия в подкасте Fully Tilted.

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