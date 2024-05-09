Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Василий Ломаченко проведет бой с Шакуром Стивенсонов, если победит Камбососа
Об этом рассказал промоутер Боб Арум
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко может встретиться с амриеканцем Шакуром Стивенсоном в случае победы в поединке с Джорджем Камбососм. Об этом рассказал промоутер Боб Арум.
"У меня есть еще один боец, Шакур Стивенсон. Если Ломаченко победит, а Шакур, бой с которым запланирован на июль, выиграет, то осенью мы проведем бой Ломаченко — Шакур. Каждый серьезный фанат бокса будет с трепетом наблюдать за этим поединком, когда два великих технаря будут драться за объединенный титул. Посмотрим, что из этого выйдет.
Камбосос очень хорош. Несмотря на то, что он не из Перта, он дерется на родной территории, а это что-то значит", — приводит слова Арума BoxingScene.
Напомним, что поединок Василия Ломаченка и Дджорджа Камбососа состоится 12 мая 2024 года на арене RAC Arena в Перте, Австралия.
Популярное сейчас
- На характере и со скандалом — в финал ЛЧ. Реал — Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча
- Статистические порталы оценили игру Андрея Лунина в матче ЛЧ против Баварии
- Киеврада признала Залужного почетным гражданином города: "слуги народа" отказались голосовать
- Названа дата реванша Усика и Фьюри
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО