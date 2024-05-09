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Василий Ломаченко проведет бой с Шакуром Стивенсонов, если победит Камбососа

Бокс

Об этом рассказал промоутер Боб Арум

Василий Ломаченко проведет бой с Шакуром Стивенсонов, если победит Камбососа

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко может встретиться с амриеканцем Шакуром Стивенсоном в случае победы в поединке с Джорджем Камбососм. Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

"У меня есть еще один боец, Шакур Стивенсон. Если Ломаченко победит, а Шакур, бой с которым запланирован на июль, выиграет, то осенью мы проведем бой Ломаченко — Шакур. Каждый серьезный фанат бокса будет с трепетом наблюдать за этим поединком, когда два великих технаря будут драться за объединенный титул. Посмотрим, что из этого выйдет.

Камбосос очень хорош. Несмотря на то, что он не из Перта, он дерется на родной территории, а это что-то значит", — приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, что поединок Василия Ломаченка и Дджорджа Камбососа состоится 12 мая 2024 года на арене RAC Arena в Перте, Австралия.

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Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
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