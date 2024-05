Более трех минут. Состоялась дуэль взглядов Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) провёл первую дуэль взглядов со своим будущим соперником Джорджем Камбососом. Она продлилась больше трёх минут.

Василий Ломаченко свой последний бой провел 20 мая 2023 года, уступив по очкам в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Девину Хейни.

Камбосос встречался с представителем Великобритании Макси Хьюзом и победил его раздельным решением судей.

Vasyl Lomachenko vs George Kambosos extended first face-off ahead of their fight this weekend…



