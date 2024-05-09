Тайсон Фьюри показал свою физическую форму накануне боя с Александром Усиком

Чемпион WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри опубликовал новый пост у себя в социальных сетях, в котором показал актуальную физическую форму перед поединком с украинцем Александром Усиком.

Напомним, что Тайсон Фьюри в октябре 2023 года раздельным судейским решением победил камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

В свою очередь Александр Усик в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.