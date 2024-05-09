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Тайсон Фьюри показал свою физическую форму накануне боя с Александром Усиком
Британец уверен, что станет абсолютным чемпионом
Фото: Інстаграм
Чемпион WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри опубликовал новый пост у себя в социальных сетях, в котором показал актуальную физическую форму перед поединком с украинцем Александром Усиком.
Напомним, что Тайсон Фьюри в октябре 2023 года раздельным судейским решением победил камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.
В свою очередь Александр Усик в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.
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