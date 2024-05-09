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Эдди Хирн: Хейни будет настаивать на дисквалификации Гарсии

Бокс

По мнению промоутера, боксеры не были в равных условиях

Эдди Хирн: Хейни будет настаивать на дисквалификации Гарсии

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал новость о положительном допинг-тесте американского полусредневеса Райана Гарсии.

Напомним, в начале мая стало известно, что Гарсия провалил допинг-тест, однако затем появился инсайд о том, что результаты анализа всё же не вышли за пределы нормы.

"Думаю, Хейни будет настаивать на дисквалификации. Он тяжело пережил поражение. А сейчас у него ещё больше вопросов. Ведь теперь он постоянно думает о том, не стали ли причинами поражения лишний вес у соперника и запрещённые препараты. Думаю, для него это небольшое утешение — понимание того, что соперник играл грязно. Считаю, что здесь не о чем спорить. Даже если вы преданный фанат Гарсии, всё равно должны согласиться — бойцы не были в равных условиях", — сказал Хирн на YouTube-канале Fight Hub TV.

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