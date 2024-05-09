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Александр Усик показал видео с тренировки перед боем с Тайсоном Фьюри

Бокс

Украинец усердно готовится к бою

Александр Усик показал видео с тренировки перед боем с Тайсоном Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (21-0, 14 KO) завершает подготовку к поединку с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO).

Украинец показал фрагмент со своей тренировки за 10 дней до боя за звание абсолютного чемпиона мира.

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Напомним, что Усик и Фьюри сойдутся в ринге в Саудовской Аравии 18 мая.

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