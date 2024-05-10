Сауль Альварес: Мне должны заплатить $ 200 млн, если хотят увидеть бой с Дэвидом Бенавидесом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, что может согласиться на поединок с американцем Дэвидом Бенавидесом, если ему заплатят гонорар в $ 200 млн.

"Единственное, что мне бросается в глаза, заключается в том, что Бенавидес в день боя будет на 25 или 30 фунтов тяжелее меня. У меня нет проблем с этим, но если он хочет, чтобы я дрался с ним, мне должны заплатить $ 200 млн", — приводит слова Альвареса boxingnews24.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Альварес принял участие в 65 поединках, в которых добыл 60 побед (39 нокаутом) и потерпел два поражения.