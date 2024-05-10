Девин Хэйни проведет бой с испанцем Сандором Мартином

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Девин Хэйни (31-1, 15 КО) следующий поединок проведет против обязательного претендента из Испании Сандора Мартина (42-3, 15 КО).

Сторонам боксёров предписано начать переговоры, дедлайн установлен на 18 июня. Если договориться не удастся, организатора традиционно определят на промоутерских торгах.

Напомним, предыдущий бой Хэйни провёл 21 апреля, потерпев поражение по очкам от соотечественника Райана Гарсии, трижды побывав в нокдаунах.