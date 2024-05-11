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Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой против Фьюри. Видео
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) прибыл в Саудовскую Аравию. Уже в следующую субботу, 18 мая наш спортсмен выйдет на ринг против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Видео из аэропорта в Эр-Рияде Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик
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