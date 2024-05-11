Ломаченко и Камбосос прошли финальную церемонию взвешивания. Видео

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) и австралиец Джордж Камбосос (21-2; 10 КО) прошли финальную церемонию взвешивания перед поединком.

По результатам специальной процедуры под нашим спортсменом весы показали 61,18 кг , в то время как его оппонент оказался немного легче – 60,89 кг.

Напомним, что бой Ломаченко-Камбосос состоится 19 мая, ориентировочное начало поединка – 05:00 по киевскому времени. Официальная трансляция поединка – на канале TOP Rank.