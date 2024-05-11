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Ломаченко и Камбосос прошли финальную церемонию взвешивания. Видео

Бокс
Обновлено

До боя считанные часы

Ломаченко и Камбосос прошли финальную церемонию взвешивания. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) и австралиец Джордж Камбосос (21-2; 10 КО) прошли финальную церемонию взвешивания перед поединком.

По результатам специальной процедуры под нашим спортсменом весы показали 61,18 кг, в то время как его оппонент оказался немного легче – 60,89 кг.

Напомним, что бой Ломаченко-Камбосос состоится 19 мая, ориентировочное начало поединка – 05:00 по киевскому времени. Официальная трансляция поединка – на канале TOP Rank.

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Василий Ломаченко Джордж Камбосос
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