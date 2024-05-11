Ломаченко: Я не хочу много разговаривать, 24 часа – и все произойдет

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) после церемонии взвешивания к поединку против австралийца Джорджа Камбососа (21-2; 10 КО) дал краткий комментарий по поводу ожидания от титульного боя. Его слова цитирует TOP Rank:

"Я не хочу много разговаривать. Мы слишком много говорили до этого, но сейчас пора показать реальное дело. 24 часа – и все произойдет" – сказал Василий.

Напомним, что бой Ломаченко-Камбосос состоится 12 мая в Перте (Австралия), на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF.