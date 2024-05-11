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Ломаченко: Я не хочу много разговаривать, 24 часа – и все произойдет

Бокс
Обновлено

Еще один украинский чемпион

Ломаченко: Я не хочу много разговаривать, 24 часа – и все произойдет

instagram.com/lomachenkovasiliy

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) после церемонии взвешивания к поединку против австралийца Джорджа Камбососа (21-2; 10 КО) дал краткий комментарий по поводу ожидания от титульного боя. Его слова цитирует TOP Rank:

"Я не хочу много разговаривать. Мы слишком много говорили до этого, но сейчас пора показать реальное дело. 24 часа – и все произойдет" – сказал Василий.

Напомним, что бой Ломаченко-Камбосос состоится 12 мая в Перте (Австралия), на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF.

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