Промоутер Фьюри: Усик – сложный соперник, Тайсону нужно навязать свой стиль

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от поединка его подопечного против украинца Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Усик – сложный соперник. Он непобежден как профессионал и у него безупречная любительская и профессиональная карьера. Не считаю, что вы можете одолеть его игры разума. Я не думаю, что он настолько нелеп, чтобы вестись на это.

Когда прозвучит первый гонг, ход боя будет зависеть от того, кто будет контролировать и кто навяжет свой стиль. Вот что нужно делать Тайсону – навязать свой стиль.

Я думаю, что он способен сделать это, и мне нравится думать, что это будет похоже на его второе сражение с Деонтеем Уайлдером. Вот как бы я хотел, чтобы все прошло" – сказал он.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.