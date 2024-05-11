Легендарная украинская боксерша дала прогноз на бой Ломаченко-Камбосос

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова поделилась своими мыслями по поводу победителя боя Ломаченко-Камбосос. Ее слова цитирует Спорт-Экспресс:

– Камбосос говорил, что у Василия уже нет того пыла, что раньше. Есть ли повод опасаться болельщикам Ломаченко после слов от австралийца?

– Каждый боксер говорит, что у него в голове. Я оцениваю, что в поединке с Хэйни Ломаченко был совершенно не потраченным боксером, несмотря на его длинную спортивную карьеру, а провел бой на топовом уровне. Каждый раунд он боксировал как хозяин в ринге.

Меня здесь пригласили на тренировку несколько дней назад и я посмотрела, как Вася работает в зале: скакалка, работа на лапах и прочее. Я посмотрела, как он двигается в ринге и какая у него скорость, и хочу сказать, что Камбосос счастливчик, не видевший до боя тренировки Василия. Кстати, зал, в котором тренировались, нашли через знакомых в боксерском сообществе. Когда приехали, то увидели, что в углу есть камера слежения. Ну, камера для зала, но мы на всякий случай ее прикрыли, чтобы не было неожиданности, что кто-нибудь может подсматривать. Сама тренировка у него классная, скорость Ломаченко поражает, когда ты у ринга наблюдаешь, как он работает, это просто фантастика. Поэтому соперник говорит то, что он хочет говорить, а в ринге увидим – сказала Алина.