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Ломаченко рассказал о своем видении поединка против Камбососа
Различные подходы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) после
"Я чувствую себя отлично. Спасибо за эту атмосферу. Я ценю австралийцев, это отличные болельщики. Они разбираются в боксе. Вот почему они здесь.
Это будет незабываемое сражение. Для него это война, для меня это состязание.
У меня есть цель. Мне нужен этот титул. Моя мотивация – этот титул, я хочу снова стать чемпионом мира" – сказал украинец.
Напомним, что бой Ломаченко-Камбосос состоится 12 мая в Перте (Австралия), на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF.
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