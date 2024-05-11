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Ломаченко рассказал о своем видении поединка против Камбососа

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Ломаченко рассказал о своем видении поединка против Камбососа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) после церемонии взвешивания к поединку против австралийца Джорджа Камбососа (21-2; 10 КО) дал краткий комментарий по поводу ожидания от титульного боя. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я чувствую себя отлично. Спасибо за эту атмосферу. Я ценю австралийцев, это отличные болельщики. Они разбираются в боксе. Вот почему они здесь.

Это будет незабываемое сражение. Для него это война, для меня это состязание.

У меня есть цель. Мне нужен этот титул. Моя мотивация – этот титул, я хочу снова стать чемпионом мира" – сказал украинец.

Напомним, что бой Ломаченко-Камбосос состоится 12 мая в Перте (Австралия), на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF.

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