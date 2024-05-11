Ленокс Льюис уже подыскал следующего соперника для Фьюри

Легенда мирового бокса Ленокс Льюис рассказал, с кем должен выйти на ринг чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) после поединка против украинца Александра Усика (21-0; 14 КО).

"Фьюри действительно должен сразиться с Джошуа, потому что нужно решить это британское дело. Я уверен, что британские болельщики хотят увидеть этот матч.

На протяжении нашей истории был такой план. На территории Британии всегда происходили битвы между большими супертяжами. Я уверен, что многие придерживаются такой же точки зрения, особенно из-за выступления Джошуа в бою с Нганну. Все говорят: "О, вы видели его правую руку? Она вернулась". Да, Джошуа в том бою выглядел великолепно, но Нганну не боец уровня Фьюри.

Вопрос в том, сможет ли Джошуа попасть во Фьюри? Возможно, он это сделает. Возможно не в первых раундах, а в последних. Никто не знает, по какому сценарию последует бой. У нас есть два разных стиля и всем интересно, что произойдет в их поединке. Единственный способ узнать это только если ребята подерутся" – сказал Ленокс.