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Усик – о своей карьере: Это был невероятный путь

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Усик – о своей карьере: Это был невероятный путь

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) вспомнил начало своей боксерской карьеры и рассказал о своем пути.

"Не знал, куда доберусь. Знал, что нужно работать. Видел это в своих мечтах. Представлял, что буду выходить на большой стадион. Видел софиты, как они светят, когда говорят "Усик".

Стал участником сборной Украины впервые в 2006 году, когда мне было 19 лет. Пошла вверх моя боксерская карьера. Записываю каждый поединок, помню большинство своих боев.

Отец сказал мне, что выйдет. Он увидел, что стал олимпийским чемпионом, но я не успел приехать с золотой медалью, чтобы показать ему. Когда я приехал, он уже лежал в деревянной коробке. Я просто вытащил ее из сумки, приложил к его руке, его мертвой рукой подержал и вышел из комнаты.

Иногда он приходит за день до поединка и улыбается. Говорят, мужчины не плачут – мужчины плачут сильными словами. Такими сильными словами. Это был невероятный путь" – сказал украинец в интервью TNT Sports Boxing.

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