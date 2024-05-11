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Гвоздик рассказал о сильных сторонах Усика

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Гвоздик рассказал о сильных сторонах Усика

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Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик рассказал о сильных сторонах своего соотечественника, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) в поединке против британца Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Его слова цитирует luckypunch.net:

"Саша – большой профессионал. Но мне кажется, что такой марафон на него повлияет. Я думаю, он прекрасно понимает, где нужно было сбросить обороты, а где вообще отдохнуть. Поэтому, думаю, мы увидим лучшую версию Саши.

Работа ног, быстрые комбинации, защита, благодаря которой Фьюри будет много промахиваться (сильные стороны - прим)" – сказал Александр.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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