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Гвоздик рассказал о сильных сторонах Усика
Надеемся, это сработает
Украинско-американский боксер Александр Гвоздик рассказал о сильных сторонах своего соотечественника, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) в поединке против британца Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Его слова цитирует luckypunch.net:
"Саша – большой профессионал. Но мне кажется, что такой марафон на него повлияет. Я думаю, он прекрасно понимает, где нужно было сбросить обороты, а где вообще отдохнуть. Поэтому, думаю, мы увидим лучшую версию Саши.
Работа ног, быстрые комбинации, защита, благодаря которой Фьюри будет много промахиваться (сильные стороны - прим)" – сказал Александр.
Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
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