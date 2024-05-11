Камбосос: На меня нет давления, Ломаченко уже не тот

Австралийский легковес Джордж Камбосос (21-2; 10 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против украинца Василия Ломаченко (17-3; 11 КО). Его слова цитирует Boxing 24/7:

"На меня нет давления. На него есть. Его карьера действительно под угрозой. Проигрыш такому парню, как Камбосос, разрушает его шансы попасть в Зал славы. А меня приведет в Зал славы. Все давление на него. Конечно, будет небольшое давление на меня, но ничего нового.

Это не первый мой большой бой. Мы проводили большие бои. То, что я принесу со своей артиллерией, выиграет это сражение. Тот украинский стиль, который у него есть, создает большие возможности для моего стиля. Я очень взрывной, очень резкий и очень быстрый. Все, что у меня есть, сможет сработать против такого парня, как Ломаченко. Я выйду, чтобы победить его.

Я увидел, что Ломаченко уже не тот после того, как он хорошо проводил время, когда приехал в Перт. Я знаю последствия битвы с Хэйни. Я знаю, что это все еще у него в голове" – сказал австралиец.