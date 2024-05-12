  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF

Бокс
Обновлено

Второй украинский чемпион

Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Перте (Австралия). В поединке за титул чемпиона мира по версии IBF наш спортсмен одолел местного Джорджа Камбососа (21-3; 10 КО).

В течение всего боя Ломаченко доминировал в ринге, только первый раунд можно занести в актив Камбососа. В 11 раунде после удачной атаки по корпусу, Джордж взял колено, но сумел подняться (хотя сделать это было не просто). Украинец сразу бросился на добивание и завершил дело еще одним коленом (на этот раз финальным) у канатов. К тому же команда австралийца выбросила белое полотенце.

Ломаченко стал трехкратным чемпионом мира, одержав свой первый чемпионский титул после проигрыша в 2020 году Теофимо Лопесу.

По теме
yellow-arrow
Ломаченко: Этот титул и бой для моего отца
yellow-arrow
Ломаченко-Камбосос: Видео шикарного нокаута от украинца
yellow-arrow
Камбосос: На меня нет давления, Ломаченко уже не тот
Василий Ломаченко Джордж Камбосос
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости