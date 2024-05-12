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Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF
Второй украинский чемпион
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Перте (Австралия). В поединке за титул чемпиона мира по версии IBF наш спортсмен одолел местного Джорджа Камбососа (21-3; 10 КО).
В течение всего боя Ломаченко доминировал в ринге, только первый раунд можно занести в актив Камбососа. В 11 раунде после удачной атаки по корпусу, Джордж взял колено, но сумел подняться (хотя сделать это было не просто). Украинец сразу бросился на добивание и завершил дело еще одним коленом (на этот раз финальным) у канатов. К тому же команда австралийца выбросила белое полотенце.
Ломаченко стал трехкратным чемпионом мира, одержав свой первый чемпионский титул после проигрыша в 2020 году Теофимо Лопесу.
Beware when Loma downloads the info... ???? pic.twitter.com/KDDAjIEnil— Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024
LOMA IS BAAAAAAACK ???????????? pic.twitter.com/EFi5KtkKrA— Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024
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