Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF

Украинский легковес Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Перте (Австралия). В поединке за титул чемпиона мира по версии IBF наш спортсмен одолел местного Джорджа Камбососа (21-3; 10 КО).

В течение всего боя Ломаченко доминировал в ринге, только первый раунд можно занести в актив Камбососа. В 11 раунде после удачной атаки по корпусу, Джордж взял колено, но сумел подняться (хотя сделать это было не просто). Украинец сразу бросился на добивание и завершил дело еще одним коленом (на этот раз финальным) у канатов. К тому же команда австралийца выбросила белое полотенце.

Ломаченко стал трехкратным чемпионом мира, одержав свой первый чемпионский титул после проигрыша в 2020 году Теофимо Лопесу.

Beware when Loma downloads the info... ???? pic.twitter.com/KDDAjIEnil — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024