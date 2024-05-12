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Ломаченко-Камбосос: Видео шикарного нокаута от украинца
Полный декласс соперника
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (18-3; 12 КО)
Вашему вниманию видео яркого нокаута от украинца:
LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.— Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024
LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.
LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV
LOMA CLOSED THE SHOW.— Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024
THE FINISH FROM RINGSIDE ???? pic.twitter.com/bbwmsOZQmk
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