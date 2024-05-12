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Ломаченко-Камбосос: Видео шикарного нокаута от украинца

Бокс

Полный декласс соперника

Ломаченко-Камбосос: Видео шикарного нокаута от украинца

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Перте (Австралия). В поединке за титулы чемпиона мира по версии IBF наш спортсмен победил местного Джорджа Камбососа (21-3; 10 КО).

Вашему вниманию видео яркого нокаута от украинца:

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