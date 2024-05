Ломаченко-Камбосос: Видео шикарного нокаута от украинца

Украинский легковес Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Перте (Австралия). В поединке за титулы чемпиона мира по версии IBF наш спортсмен победил местного Джорджа Камбососа (21-3; 10 КО).

Вашему вниманию видео яркого нокаута от украинца:

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV