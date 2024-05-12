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Ломаченко: Этот титул и бой для моего отца

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Комментарий чемпиона

Ломаченко: Этот титул и бой для моего отца

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) после победы над австралийцем Джорджем Камбососом (21-3; 10 КО) поделился своими впечатлениями от боя. Его слова цитирует TOP Rank:

"Во-первых, хочу поблагодарить нашего Бога Иисуса Христа. Большое спасибо. Во-вторых, хочу воздать должное своему сопернику Джорджу, его команде. У них сильная команда.

И также хочу сказать большое спасибо своей команде, своему отцу, моему тренеру, Андрею, Эгису, Расу, семье, детям, друзьям. Да, конечно, всем людям хочу сказать большое спасибо за поддержку бокса. Благодарю вас, да благословит вас бог.

Сегодня я снова чемпион мира. Этот титул и сражение для моего отца. Хочу сказать ему, что очень признателен и ценю его. Он тренировал меня, готовил и заслужил это – этот пояс для моего отца. Сейчас хочу вернуться домой и провести время с семьей" – сказал Василий.

Видео нокаута

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