Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко: Этот титул и бой для моего отца
Комментарий чемпиона
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) после
"Во-первых, хочу поблагодарить нашего Бога Иисуса Христа. Большое спасибо. Во-вторых, хочу воздать должное своему сопернику Джорджу, его команде. У них сильная команда.
И также хочу сказать большое спасибо своей команде, своему отцу, моему тренеру, Андрею, Эгису, Расу, семье, детям, друзьям. Да, конечно, всем людям хочу сказать большое спасибо за поддержку бокса. Благодарю вас, да благословит вас бог.
Сегодня я снова чемпион мира. Этот титул и сражение для моего отца. Хочу сказать ему, что очень признателен и ценю его. Он тренировал меня, готовил и заслужил это – этот пояс для моего отца. Сейчас хочу вернуться домой и провести время с семьей" – сказал Василий.
Популярное сейчас
- У Довбика и Беллингема появился серьезный конкурент в борьбе за трофей Пичичи
- По-чемпионски. Гранада — Реал Мадрид 0:4. Видео голов и обзор матча
- Шовковский: Пенальти был сомнительным. Не поставил бы арбитр этот 11-метровый и была бы другая игра
- Райан Гарсия: Теперь вы понимаете, что я не провалил тест
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО