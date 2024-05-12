Ломаченко-Камбосос: Статистика ударов и записки судей

Украинский легковес Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Перте (Австралия). В поединке за титулы чемпиона мира по версии IBF наш спортсмен одолел местного Джорджа Камбососа (21-3; 10 КО).

На момент остановки поединка украинец успел выбросить 480 ударов (175 достигли своей цели). На счету Ломаченко 70 точных джебов (из 270) и 105 точных силовых ударов (из 210).

Камбосос по этим показателям очень отстал – 371 выброшенный удар (всего 40 точных). До цели дошло 4 джеба (из 182) и 36 силовых ударов (из 189).

Относительно записок судей на момент остановки поединка, то украинец безапелляционно лидировал.