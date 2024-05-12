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Ломаченко-Камбосос: Статистика ударов и записки судей
Разгром
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (18-3; 12 КО)
На момент остановки поединка украинец успел выбросить 480 ударов (175 достигли своей цели). На счету Ломаченко 70 точных джебов (из 270) и 105 точных силовых ударов (из 210).
Камбосос по этим показателям очень отстал – 371 выброшенный удар (всего 40 точных). До цели дошло 4 джеба (из 182) и 36 силовых ударов (из 189).
Относительно записок судей на момент остановки поединка, то украинец безапелляционно лидировал.
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